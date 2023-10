Marcelino règle ses comptes avec les supporters de l'OM

Thibault Morlain

Débarqué à l'OM pour remplacer Igor Tudor, Marcelino ne sera finalement resté sur la Canebière que quelques mois. En effet, l'Espagnol a déjà dû faire ses valises, s'en allant suite à la réunion houleuse entre la direction de l'OM et les supporters. La colère de ces derniers aura donc eu raison de Marcelino, qui a d'ailleurs tenu des propos très forts à l'encontre des fans olympien.

Frappé par une violente crise, l'OM a notamment vu Marcelino s'en allé. Tout est parti d'une réunion la direction olympienne et les groupes de supporters. Alors que des menaces auraient été proférées, le climat tendu à l'OM aura eu raison de Marcelino, qui a fait ses valises quelques mois seulement après son arrivée sur la Canebière.

OM : Rothen, Dugarry... Marcelino contre-attaque face aux critiques https://t.co/OICdeUU4fP pic.twitter.com/pAuNdyTmEA — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

« C'était normal apparemment »

S'exprimant à AS sur son départ de l'OM, Marcelino a pointé du doigt la trop grande influence des fans à Marseille. Réglant ses comptes avec les supporters, l'Espagnol a balancé : « Les premiers jours ont été compliqués à cause de la situation inattendue. Tout a été soudain. Des décisions rapides devaient être prises. C'était un projet intéressant. Nous étions venus à l'OM pour un projet de deux ans, mais à la mi-septembre, ça a tourné court... Comment est-ce possible de rencontre les ultras ? Ce n'est pas normal de s'asseoir avec ces gens-là. Nous n'y sommes pas habitués. Cela nous était arrivé lors de la pré-saison, au centre d'entraînement, il y avait eu une réunion avec l'effectif, le staff et eux. Cela m'a surpris, mais j'ai accepté sur recommandation du club. C'était normal apparemment. Ce qui n'est pas normal c'est de menacer quatre dirigeants en face et dans les installations du club ».

« Ils veulent contrôler Marseille alors que le club devrait être contrôlé par ses dirigeants »