Marcelino se lâche sur son avenir après l'OM

Victime de la crise à l'OM, Marcelino a décidé de s'en aller et se retrouve aujourd'hui sans club. La question de son avenir se pose désormais. A quoi faut-il alors s'attendre pour la suite de la carrière de Marcelino ? Interrogé sur le futur, l'ex-entraîneur de l'OM a annoncé la couleur concernant ses intentions.

Devant pallier le départ d'Igor Tudor, Pablo Longoria est allé chercher Marcelino, un entraîneur qu'il connait très bien. Cela n'aura finalement duré que quelques mois puisque le technicien espagnol a déjà fait ses valises. Une expérience courte à l'OM suite à laquelle Marcelino veut déjà rebondir...

« Je ne suis pas épuisé »

Malgré ce qui est arrivé à l'OM, Marcelino est déjà prêt à revenir aux affaires. Pour AS , l'Espagnol a lâché à propos de son avenir : « Ce que j'attends maintenant ? Je veux travailler. Je venais d'être au chômage pendant un an et j'ai travaillé 3 mois... Je ne suis pas épuisé ». Un club viendra-t-il relancer Marcelino ?

« Ça a tourné court »