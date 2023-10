McCourt lâche 500M€, le boss de l’OM sous pression ?

Thomas Bourseau

Frank McCourt est aux commandes de l’OM depuis l’automne 2016 et le rachat du club phocéen. Le Champions Project était alors annoncé et s’en est suivi l’investissement de 500M€ par l’homme d’affaires américain. Pour autant, les résultats sportifs ne semblent pas être à la hauteur de ses espérances et McCourt réclamerait de belles ventes au président Pablo Longoria.

Depuis son arrivée à l’OM à l’été 2020, dans un premier temps en tant que directeur sportif sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria a toujours été particulièrement inspiré sur le marché des transferts. En attestent les multiples prêts convenus avec Arsenal notamment ou encore les jolis coups bouclés pour Alexis Sanchez et plus récemment Pierre-Emerick Aubameyang.

McCourt mécontent des résultats de l’OM malgré les 500M€ investis ?

Néanmoins, ces multiples opérations bouclées par celui qui est devenu président de l’OM en février 2021, coûtent à Frank McCourt. Propriétaire de l’OM depuis l’automne 2016, l’homme d’affaires américain a déjà investi 500M€ pour renforcer l’Olympique de Marseille à tous les niveaux. Et selon L’Équipe , McCourt estimerait avoir suffisamment mis de sa poche pour avoir de meilleurs résultats sportifs que ceux affichés par l’OM ces dernières saisons.

McCourt attend de belles ventes de la part de Longoria