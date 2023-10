Vente OM : Tout s'accélère, l'Arabie Saoudite arrive avec Zidane ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plus de deux ans et demi que la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite fait parler. Et depuis quelques semaines, les rumeurs se sont accélérées, certaines annonçant même l'arrivée de Zinedine Zidane dans un poste de manager général. Mais faut-il croire à un dénouement rapide de ce feuilleton qui tient en haleine les fans de l'OM depuis trop longtemps ?

Quel avenir pour Frank McCourt à l'OM ? La question se pose depuis plus de deux ans et demi. Mais après une période de calme, tout a été relancé ces dernières semaines avec différentes informations annonçant que l'Arabie Saoudite pourrait racheter l'OM dans les prochaines semaines. L'officialisation est attendue et Thibaud Vézirian, très actif sur le dossier depuis le début de l'année 2021, insiste sur le fait que tout va s'accélérer.

La vente de l'OM s'accélère ?

« Si certains préfèrent avoir le surprise... Ce n'est pas moi qui en parle, ce sont les médias saoudiens, espagnols ou anglais qui annoncent qu'une officialisation de vente va arriver. Même des influenceurs en parlent tout à fait librement et donc moi je suis assez tranquille par rapport à tout ça », lance le journaliste invité de la chaîne YouTube Canal Olympien . Toujours persuadé que l'OM sera racheté par l'Arabie Saoudite, Thibaud Vézirian estime même que les récentes informations avancées par France Bleu Provence concernant la possibilité de voir Zinedine Zidane débarquer en tant que manager de l'OM sont à prendre très au sérieux.

Zidane à l'OM c'est du sérieux ?