L’OM a recalé un entraîneur, il dit tout !

Avant la nomination de Marcelino qui a finalement démissionné pour laisser place à Gennaro Gattuso, l'OM avait songé à Fabio Grosso au début de l'été pour assurer la succession d'Igor Tudor. Et le technicien italien, qui a finalement signé à l'OL, confirme avoir été en contact avec Pablo Longoria.

L'OM a enchaîné les entraîneurs ces derniers mois, et Gennaro Gattuso le cinquième nommé par Pablo Longoria en un peu moins d'un an et demi (après Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino et Jacques Abardonado qui a assuré l'intérim). Mais en fin de saison dernière, avec le départ de Tudor, le président de l'OM avait d'abord songé à faire venir Fabio Grosso pour diriger son équipe.

« J’ai bien discuté avec les dirigeants de l’OM »

Interrogé dans les colonnes du Progrès, Grosso confirme cette approche : « J’ai bien discuté avec les dirigeants de l’OM, mais ils ont changé d’idée. Je pensais attendre une ouverture dans un club à dix matchs de la fin, pour construire ensuite, mais l’OL m’a fait cette proposition avec beaucoup de matchs encore à jouer », indique l'entraîneur italien, qui s'est finalement engagé avec l'OL.

