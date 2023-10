Zidane à l'OM, la mèche a été vendue

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années, le journaliste Thibaud Vézirian assure que la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite est imminente. Dernièrement, il a même été question d’une possible arrivée de Zinédine Zidane, si le club venait à changer de propriétaire. Selon lui, tout cela indique que le club marseillais va passer sous pavillon saoudien.

Est-ce que l’OM finira par être racheté par l’Arabie Saoudite ? Le journaliste Thibaud Vézirian en est persuadé. Depuis plusieurs années, il insiste sur le fait que le pays du Golfe est sur le point de s’offrir le club marseillais. Récemment, France Bleu Provence a même indiqué que Zinédine Zidane aurait donné son accord pour rejoindre l’OM, si un nouveau propriétaire venait à débarquer.

«Même des influenceurs comme Bengous en parlent tout à fait librement»

« Si certains préfèrent avoir la surprise... Ce n'est pas moi qui en parle, ce sont les médias saoudiens, espagnols ou anglais qui annoncent qu'une officialisation de vente va arriver. Même des influenceurs comme Bengous en parlent tout à fait librement et donc moi je suis assez tranquille par rapport à tout ça », a déclaré Thibaud Vézirian pour Canal Olympien . Selon lui, les informations faisant état d’une possible arrivée de Zinédine Zidane ne sont que des indices qui prouvent que la vente de l’OM est inéluctable.

«Tout ça porte à croire qu'il s'agit de rassurer les supporters réfractaires»