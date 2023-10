Neymar a fait un cadeau au PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG n’est pas parvenu à tirer le meilleur de Neymar sur le plan sportif pendant son passage de six ans. Néanmoins, de par les chiffres de son transfert et de sa vente à Al-Hilal, le Brésilien est entré dans les livres d’histoire du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, sur l’exercice précédent, le PSG a réalisé des recettes record auxquelles Neymar n’est pas étranger.

Neymar est entré à deux reprises dans l’histoire du PSG. Non, il n’est pas le joueur qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Ligue des champions, ou celui qui a raflé le plus de trophées (Marco Verratti). Cependant, le Brésilien laissera sa marque dans les livres d’histoires pour deux raisons précises.

Neymar plus gros transfert et meilleure vente de l’histoire du PSG

En effet, au moment de son recrutement à l’été 2017 après une longue saga et un rebondissement par Gerard Piqué qui annonçait sa continuité au FC Barcelone, Neymar quitta le Barça pour le PSG pour… 222M€. Le paiement de la clause libératoire du transfert fait toujours de lui le joueur le plus cher de l’histoire du Paris Saint-Germain et du football. De par son transfert à Al-Hilal à l’intersaison dont la vente s’est élevée à 90M€, le PSG tient également la meilleure vente de son histoire.

Une figure du PSG débarque pour Neymar https://t.co/8rxtYGB8zW pic.twitter.com/2J8o4YECJN — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Des recettes record pour le PSG grâce à Neymar ?