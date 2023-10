Transferts : Le rêve de Neymar a capoté après le PSG

Thibault Morlain

Après 6 ans au PSG, Neymar a donc rejoindre Al-Hilal. Le Brésilien a finalement accepté d'aller en Arabie Saoudite, lui qui initialement semblait uniquement vouloir rejoindre le FC Barcelone. Neymar n'aura finalement pas retrouvé la Catalogne et les Blaugrana. Et pour cause... L'opération était tout simplement impossible d'un point de vue financier.

Parti du FC Barcelone en 2017 pour le PSG, Neymar a régulièrement été annoncé de retour en Catalogne. Sans jamais que cela ne se concrétise... Ça a encore été le cas lors du dernier mercato estival. Plus en odeur de sainteté au PSG et poussé vers la sortie, Neymar voyait d'un bon oeil une arrivée à Barcelone. Il a finalement été transféré à Al-Hilal.

« Ça n'a jamais été concret »

Directeur sportif du FC Barcelone, Deco a fait la lumière sur le possible retour de Neymar ou non durant le dernier mercato estival. Dans des propos rapportés par Marca , il a alors assuré à propos de l'actuel joueur d'Al-Hilal : « Le possible retour de Neymar ? Il y a eu des conversations avec son représentant. Mais la vérité est que ça ne s'est jamais présenté de manière réelle. Nous avions le Fair Play Financier qui conditionnait beaucoup, mais ça n'a jamais été concret pour Neymar ».

« C'était très difficile de récupérer Neymar »