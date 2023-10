Messi, Neymar… Il confirme une révolution au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, Strasbourg se déplace au Parc des Princes pour y rencontrer le PSG de Luis Enrique. Une équipe qui a changé de visage par rapport à l’année dernière comme l’a constaté Patrick Vieira, estimant que le collectif parisien était « au-dessus des individualités » après les modifications opérées sur le mercato.

Le PSG a changé de visage durant le mercato, avec onze recrues au compteur, Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Kang-in Lee, Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani s’engageant en faveur du club de la capitale. Et ils sont autant à avoir fait le chemin inverse, avec Lionel Messi et Neymar en tête. Une métamorphose incarnée par Luis Enrique et son style de jeu porté sur la possession et un pressing haut. Alors qu’il s’apprête à défier le Paris Saint-Germain, Patrick Vieira a déjà constaté du changement.

«Ils ont l’air plus unis que les années précédentes»

« Le collectif du PSG est peut-être au-dessus des individualités de l’an dernier. Ils ont l’air plus unis que les années précédentes. Mais ils ont toujours des joueurs capables de faire la différence sur une action , analyse l’entraîneur de Strasbourg en conférence de presse. On sait à quoi s’attendre en allant à Paris. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe. C’est un beau challenge pour nous. On devra avoir la bonne attitude, l’agressivité nécessaire pour faire une bonne performance. »

«On ne doit pas faire d’erreurs»