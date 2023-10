L’entraîneur de l’OL annonce la couleur pour le mercato

Amadou Diawara

Alors que l'OL a totalement manqué son début de saison, John Textor a décidé de remercier Laurent Blanc, et ce, pour le remplacer par Fabio Grosso. Privé de victoire depuis son arrivée chez les Gones, le technicien italien pourrait profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif. Interrogé sur le sujet, Fabio Grosso a annoncé la couleur.

Auteur d'une début de saison catastrophique, l'OL a décidé de se séparer de son entraineur. En effet, John Textor a indiqué la porte de sortie à Laurent Blanc pour tenter de relancer son équipe. Et pour remplacer le technicien français, le président des Gones a fait appel à Fabio Grosso, un ancien de la maison, à la mi-septembre. Toutefois, l'ancien joueur de l'OL n'a pas plus de réussite que son prédécesseur Laurent Blanc.

L'OL sauvé par le mercato hivernal ?

Depuis le début de l'exercice 2023-2024, l'OL n'a pas réussi à remporter le moindre match en Ligue 1. En effet, le club rhodanien compte trois nuls et cinq défaites, ayant ainsi engrangé seulement trois points en huit rencontres. Alors que l'OL est classé 17ème (sur 18) en championnat, Fabio Grosso pourrait se servir du mercato hivernal pour renforcer son effectif. Lors d'un entretien accordé au Progrès , le technicien de l'OL a d'ailleurs évoqué la prochaine fenêtre de transferts.

«Si quelqu’un arrive, on l’accueillera à bras ouverts»