Un proche de Messi vend la mèche pour son avenir

Après deux années dans la capitale, Lionel Messi a quitté le PSG à la fin de son contrat, direction la MLS et l’Inter Miami. Une autre option s’offrait pourtant à l’international argentin, dont le nom circulait au FC Barcelone. Finalement, les retrouvailles n’ont pas eu lieu, un dossier sur lequel est revenu Deco, le directeur sportif blaugrana.

Malgré sa situation contractuelle, libre après deux saisons passées au PSG, Lionel Messi n’a pas retrouvé le FC Barcelone cet été, décidant de s’engager en faveur de l’Inter Miami. « Nous avons proposé à Leo de revenir au début de la saison. Il nous a dit ce qu'il pensait, il a pris une décision.... Il ne voulait pas être sous pression une année de plus et il a préféré aller à l'Inter Miami. Nous le respectons. Nous l'avons beaucoup apprécié », a reconnu Joan Laporta ce jeudi lors d'un entretien accordé à Catalunya Radio . De son côté, le directeur sportif du Barça et ex-coéquipier de l’Argentin Deco a avoué que Leo Messi pensait depuis longtemps à son transfert en MLS.

« Il en parlait déjà à l'époque »

« Je suis ami avec Leo depuis longtemps. La question de son départ pour les États-Unis était prévue depuis longtemps. Il en parlait déjà à l'époque. Ce qui a changé, ce sont ces deux années au PSG, qui auraient pu être deux années à Barcelone. Je n'ai pas été impliqué dans les discussions (sur le retour de Messi). Bien sûr, Messi est l'une des plus grandes idoles de l'histoire du club. Il est heureux aujourd'hui et c'est ce qu'il doit rechercher dans sa carrière. Quant à un retour à Barcelone, ce serait spectaculaire parce que c'est le plus grand joueur de l'histoire, mais les choses se sont passées comme ça et on voit qu'il est heureux. C'est ce qui compte le plus », répond Deco, interrogé sur le sujet par le média brésilien Lance! .

« Je suis sûr qu'il jouera son dernier match à Barcelone »