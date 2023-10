Un transfert provoqué par Messi après le PSG ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami. Déjà suivie par Sergio Busquets et Jordi Alba, la Pulga pourrait voir un autre ami le rejoindre en MLS : Luis Suarez. Interrogé sur ce dossier, Tata Martino a lâché toutes ses vérités.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami, alors que son contrat à Paris s'est terminé le 30 juin. Grâce à la Pulga , la franchise de David Beckham a également enregistré les signatures de Jordi Alba et de Sergio Busquets. En effet, les deux anciennes gloires du FC Barcelone ont décidé de rejoindre Leo Messi en MLS.

Messi rejoint par Suarez à l'Inter Miami ?

Après Jordi Alba et Sergio Busquets, un autre ancien partenaire de Lionel Messi au Barça pourrait signer à l'Inter Miami. Il s'agit de Luis Suarez, grand ami du champion du monde argentin.

Le PSG se fait tacler à cause du mercato ! https://t.co/J02JzY7cVR pic.twitter.com/bsmxbaGDgP — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

«Nous avons une analyse avec et sans Luis Suarez»