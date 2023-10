Vente OM : Un projet est annoncé avec Zidane, le verdict tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien secrétaire général de l'OM, Julien Fournier aurait tenté de s'associer avec des investisseurs pour tenter de racheter le club marseillais. Dans ce projet, on trouvait le nom de Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Mais finalement, ce projet serait tombé à l'eau et un autre tiendrait la corde aujourd'hui selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian.

Dans les colonnes de L'Equipe ce vendredi, Julien Fournier a commenté l'actualité de l'OM et donné son point de vue sur les difficultés du club marseillais. Il faut dire que l'homme de 49 ans connaît bien la maison. Ancien secrétaire général de l'OM, Fournier aurait, également, pris part à un projet visant à racheter la formation à Frank McCourt, en place depuis 2016. Et à en croire Thibaud Vézirian, le nom de Zinédine Zidane serait revenu dans les discussions.

Zidane impliqué dans le projet de Julien Fournier

« Concernant Julien Fournier, oui, des échos ont circulé selon lesquels il aurait tenté de s’associer avec un groupe d’investisseurs pour un projet de rachat de l’OM, où Zidane ferait partie de leur projet » a lâché le journaliste. Mais ce projet ne serait plus d'actualité.

Un projet tombé à l'eau ?