Vente OM : Un indice lâché par Frank McCourt ?

Ces dernières semaines, les rumeurs entourant la vente de l'OM se sont accélérés. Une situation qui ne surprend pas Thibaud Vézirian qui assure depuis plus de deux ans que tout est bouclé concernant l'arrivée de l'Arabie Saoudite à Marseille. D'ailleurs, selon le journaliste, le comportement de Frank McCourt depuis quelques mois est bien le signe que cela bouge en coulisses.

L'arrivée des Saoudiens à l'OM est annoncée depuis de longs mois désormais, mais récemment tout s'est accéléré avec les informations de différents médias au sujet de la vente du club. Une situation qui conforte Thibaud Vézirian dans ses informations, lui qui annonce le dénouement de ce feuilleton depuis très longtemps désormais.

«Ce serait vraiment devenu un sketch délirant»

« Ca parait obligatoire, ça parait logique, ça parait inéluctable que ce soit fait à ce moment-là (au début de la saison prochaine, NDLR). Maintenant, ce n'est pas moi qui décide, mais je l'espère, même avant l'été prochain, sinon ce serait vraiment devenu un sketch délirant », lance le journaliste invité de la chaîne YouTube Canal Olympien , avant de s'attarder sur la mise en retrait de Frank McCourt.

L'absence de McCourt en dit long...