Un scandale éclate... et plombe un transfert du PSG ?

Depuis quelques jours, Sandro Tonali et Nicolo Fagioli se retrouvent au cœur d'un scandale de paris sportifs. Les deux milieux de terrain italien ont effectivement beaucoup parier et la sanction est tombée pour le joueur de la Juventus, suspendu sept mois. Une situation qui pourrait bien avoir des répercussions sur l'avenir d'Adrien Rabiot, un temps annoncé au PSG.

Alors qu'il aurait pu partir libre, Adrien Rabiot a finalement prolongé à la Juventus d'une saison. Désormais lié à la Vieille Dame jusqu'en juin prochain, le milieu de terrain français va toutefois de nouveau se retrouver au cœur des rumeurs et un départ libre n'est pas à exclure. Une situation qui pourrait alerter le PSG qui aurait tenté de le rapatrier cet été. Cependant, comme l'assure Jonathan Johnson, la situation que traverse Nicolo Fagioli, suspendu sept mois pour avoir parié sur différents matches.

Le cas Fagioli relance l'avenir de Rabiot ?

« Quand on voit ce qui s'est passé avec Sandro Tonali à Newcastle avec les allégations de paris, et la même chose avec Nicolo Fagioli à la Juventus, cela pourrait potentiellement changer la situation de Rabiot à nouveau. Si Newcastle est à court de joueurs au milieu de terrain, il pourrait revenir à la charge pour Rabiot, mais si la Juve est privée de Pogba et de Fagioli au milieu de terrain, il pourrait être plus important pour elle de garder Rabiot », explique le journaliste sur Caught Offside .

«C'est une période délicate»