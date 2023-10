«Ce n’est pas clair» : Il balance sur le principal problème de l’OM

Jean de Teyssière

Cela fait plusieurs années que le centre de formation de l'OM n'arrive pas à faire sortir des jeunes talentueux, capables de faire carrière. Dans un monde ou les jeunes joueurs talentueux sont très recherchés, ce manque est préjudiciable pour l'OM, surtout financièrement. Pour Julien Fournier, ancien dirigeant de l'OM ou de l'OGC Nice, si des investissements ont été faits ces dernières années, la direction que prend l'OM avec ses jeunes reste floue.

La formation de l'OM ne parvient pas à lancer des jeunes footballeurs. C'est pourtant le point central de nombreux clubs européens, comme le FC Barcelone ou même l'OL, qui a énormément profité de la qualité de son centre de formation dans les années 2000 et 2010. C'est donc un problème à régler pour le club marseillais et l'un de ses anciens dirigeants explique comment faire.

Rudi Garcia choqué par les installations de l'OM

Interrogé par L'Equipe , l'ancien adjoint de Rudi Garcia, Frédéric Bompard raconte leurs réactions lorsqu'ils ont découvert les installations de l'OM, surtout les terrains du centre de formation : « À notre arrivée, avec Rudi (Garcia), on avait été très surpris de l'état des infrastructures à la Commanderie à l'échelle d'un club comme l'OM. Même les deux terrains du centre de formation étaient dans un état déplorable. C'étaient deux moquettes usées avec le ballon qui roulait tout seul dans les rigoles. Mais l'actionnaire nous avait permis d'effectuer des gros travaux. »

«Il faut réfléchir à quelle place on veut donner à la formation, avec quelles passerelles car là, ce n'est pas clair»