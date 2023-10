Marcelino enfonce l'OM et en rajoute une couche

Thibault Morlain

Parti de l'OM après seulement quelques semaines passées sur le banc de touche, Marcelino avait par la suite tenu des propos très forts à l'encontre du club phocéen. Alors que l'Espagnol avait assuré qu'il était « impossible » de construire un projet à l'OM, il en a rajouté une couche à ce sujet.

Pour Marcelino, ça a viré au cauchemar à l'OM. Depuis son départ, il ne cesse de multiplier les interviews et pour L'Equipe , il avait balancé du lourd. « Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est absolument impossible. Parce qu'un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns », assurait notamment Marcelino.

« Les entraîneurs ne restent pas plus d'un »

Ce jeudi, c'est pour AS que Marcelino. Interpellé sur sa déclaration choc contre l'OM, il a lâché: « Les faits sont là. Il y a un changement continuel d'entraîneurs et de joueurs. Les entraîneurs ne restent pas plus d'un. C'est impossible de créer un projet solide et qui gagne ».

L'OM doit bâtir sur le long terme