Un joueur de l’OM révèle une discussion avec Deschamps

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’avait plus été convoqué depuis le mois de septembre 2022, Jonathan Clauss a fait son retour en équipe de France lors de la dernière trêve internationale. Un retour sur lequel il est revenu dans un entretien accordé à l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Il a notamment révélé avoir discuté avec Didier Deschamps dès son arrivée à Clairefontaine.

Un an après sa dernière sélection et après avoir raté la Coupe du monde au Qatar, Jonathan Clauss a retrouvé l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale. Un retour gagnant pour le latéral droit de l’OM, titulaire contre les Pays-Bas et face à l’Écosse.

«Il avait des choses à me dire»

Dans Rothen s’enflamme sur RMC , Jonathan Clauss est revenu cette dizaine de jours passés avec les Bleus . Il a notamment révélé avoir discuté avec Didier Deschamps dès son arrivée à Clairefontaine : « Il m’a tout de suite convoqué, le lundi soir en arrivant. On a discuté de choses et d’autres. Il avait des choses à me dire . »

«Ça a fait du bien de mon côté de pouvoir discuter avec lui»