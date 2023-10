Gattuso annonce du lourd à l’OM

Hugo Chirossel

Nommé entraîneur de l’OM le 27 septembre dernier, tout est allé très vite pour Gennaro Gattuso. Le technicien a pu profiter de cette trêve internationale pour travailler un peu plus en profondeur avec les joueurs qui n’étaient pas convoqués par leur sélection. Présent en conférence de presse ce jeudi, il s'est dit très content du travail effectué par son groupe.

Arrivé à l’OM pour succéder à Marcelino, Gennaro Gattuso s’est retrouvé trois jours après sa nomination sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2), à diriger sa première rencontre. Il a ensuite enchaîné avec les réceptions de Brighton (2-2) et du Havre (3-0), avant que la trêve internationale n’arrive. Une coupure bienvenue pour l’entraîneur de l’OM, qui a pu en profiter pour travailler avec les joueurs restés à Marseille.

«On s'est entraîné très fort, je suis très heureux»

« On s'est entraîné très fort, je suis très heureux », a déclaré Gennaro Gattuso ce jeudi en conférence de presse, avant le déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice. « On avait sept joueurs absents, on a bien travaillé. On a fait des séances différentes pour Kondogbia, Veretout et Correa car ils ne sont pas encore à 100%. Les joueurs ne sont peut être pas aussi contents que nous car ils se sont beaucoup entraînés, mais nous on est vraiment heureux . »

Les axes travaillés par l’OM pendant la trêve