Critiqué à l'OM, il lâche sa réponse

Cette saison, Pau Lopez est encore le gardien numéro 1 de l'OM. Mais voilà que depuis le début de la saison, les performances de l'Espagnol sont loin de faire l'unanimité. Coupable de nombreuses erreurs, qui valent des buts, le gardien de l'OM se retrouve pointé du doigt, victime de nombreuses critiques. Pau Lopez a alors apporté sa réponse dans cette situation.

Alors que certains supporters de l'OM attendaient l'arrivée d'un gardien numéro 1 bis pour concurrencer Pau Lopez, c'est finalement Ruben Blanco qui a été recruté en tant que doublure. L'ancien de l'AS Rome a donc été confirmé dans son rôle de numéro 1, mais depuis le début de la saison, Pau Lopez enchaine les performances décevantes. Et forcément, alors qu'il coûte des buts à l'OM, les critiques fusent...

« Il y a des bons moments et des mauvais moments »

Présent en conférence de presse, Pau Lopez a répondu aux critiques dont il fait l'objet. Le gardien de l'OM a alors lâché : « C'est comme la vie, il y a des bons moments et des mauvais moments... Je n'ai pas bien commencé la saison, je n'ai pas joué à mon niveau. Je me sens mieux de match en match. Je suis conscient d'être à Marseille, il faut être à 100% tout le temps. Même quand tu es dans un mauvais moment, il faut garder la tête froide, rester calme. Je suis tranquille, je sens la confiance du club et du coach ».

« Dans le foot, il faut assumer les critiques »