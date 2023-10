OM : Gattuso lance une invitation improbable

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM il y a peu, Gennaro Gattuso est déjà prêt à se montrer très ouvert envers les journalistes français. En effet, le nouveau technicien marseillais a annoncé en conférence de presse ce jeudi après-midi qu'il était disposé à invité la presse pour une leçon tactico-tactique.

Pour pallier le départ de Marcelino, qui a démissionné, Pablo Longoria a choisi de recruter Gennaro Gattuso. Alors qu'il vient de s'installer sur le banc de l'OM, le technicien italien est déjà très à l'aise avec les journalistes français.

L'étonnante invitation de Gattuso à la presse

En effet, Gennaro Gattuso a déjà ouvert son entrainement au public depuis son arrivée à l'OM. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le coach marseillais a annoncé qu'il était prêt à réitérer l'expérience, voire à inviter les journalistes pour une leçon tactico-tactique.

«On pourrait organiser une leçon tactico-tactique avec du vin»