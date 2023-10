L'aveu du vestiaire sur la crise à l'OM

Axel Cornic

Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi, Jonathan Clauss s’est confié concernant le début de saison délicat de l’Olympique de Marseille. Il y revient notamment sur les divers changements survenus au club, qui semblent finalement ne pas avoir divisé l’effectif de l’OM... bien au contraire !

La confrontation entre la direction et certains représentants de groupes de supporters, a déclenché une véritable crise à l’OM. Cela a notamment débouché sur le départ de certaines figures importantes de l’entourage du président Pablo Longoria, mais également du désormais ancien entraineur Marcelino.

« Malgré tout, on n’avait pas perdu de match »

Au micro de RMC Sport ce jeudi, Jonathan Clauss a livré le regard du vestiaire marseillais sur ces changements « Nous, à l’intérieur, à part cette élimination contre le Panathinaïkós, où on prend une défaite là-bas en jouant à dix et dans des circonstances un peu en notre défaveur. Malgré tout, on n’avait pas perdu de match » a avoué le latéral de l’OM. « Oui, c’est sûr qu’il y a des matchs qu’il aurait fallu gagner ou qu’il faudrait gagner. Mais on aimerait gagner tous les matchs de la saison ».

« Je trouve qu’on a réussi à encore plus créer cet esprit d’équipe »