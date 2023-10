OM : Snobé par Deschamps, il raconte son calvaire

Hugo Chirossel

Un peu plus d’un an après sa dernière convocation, Jonathan Clauss a fait son retour en équipe de France lors du dernier rassemblement. Un bonheur pour le latéral droit de l’OM, qui avait mal vécu sa non-convocation pour la dernière Coupe du monde. Une déception qu’il a mis du temps à digérer.

Jonathan Clauss a probablement été un des grands gagnants du dernier rassemblement de l’équipe de France. De retour en sélection, le joueur de l’OM a enchaîné deux titularisations, contre les Pays-Bas (2-1) et l’Écosse (4-1) et a en plus été convaincant. Un retour en sélection qui a fait beaucoup de bien Jonathan Clauss, notamment après que Didier Deschamps ne l’ait pas retenu pour la Coupe du monde au Qatar. Un épisode qu’il a eu du mal à digérer.

«J’ai énormément discuté avec quelqu’un pendant deux mois»

« Cet été, j’ai réussi à vraiment switcher par rapport aux déceptions et aussi par rapport à la pression qu’il y a pu avoir lors de cette première année à Marseille. Il fallait faire un travail dessus. J’ai énormément discuté avec quelqu’un pendant deux mois. On a mis pas mal de choses en place. C’est ce qui m’a permis justement d’emmagasiner ces déceptions qui se sont transformées en force à un moment donné. Cela m’a permis de redémarrer fort cette deuxième saison. J’ai eu cette discussion avec le sélectionneur comme un point final à ces événements qui ont pu parfois être très beaux, parfois un peu moins beaux. Pour redémarrer sur de très bonnes choses », a confié Jonathan Clauss, dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«J’ai pris mon mal en patience parce que je savais que ça allait peut-être traîner»