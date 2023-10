Un joueur de l'OM vit un calvaire ?

Thibault Morlain

Confirmé au poste de gardien numéro 1 de l'OM cette saison, Pau Lopez déçoit depuis le début de la saison. Il faut dire que l'Espagnol ne serait pas dans les meilleures conditions pour performer. Pau Lopez serait visiblement atteint mentalement et on en sait un peu plus sur les problèmes du joueur de l'OM.

Ce vendredi, en conférence de presse, Pau Lopez a tenu des propos très forts sur sa situation personnelle. « Le mois d'août a été compliqué pour moi, pas sportivement, mais mentalement. J'ai eu besoin d'un moment pour moi », balançait notamment le gardien de l'OM devant les journalistes.

« Un contrecoup moral »

Que s'est-il alors passé pour Pau Lopez ? Pour La Provence , l'entourage du gardien de l'OM évoque « un contrecoup moral », « une décompression mentale ». Pour autant, cela ne serait pas lié à un drame personnel ou bien une séparation.

Pas de dépression pour Pau Lopez

Quelques jours après ce qui est arrivé avec Alexis Beka Beka, le joueur de Nice, ces déclarations de Pau Lopez sur sa santé mentale interpellent forcément. Néanmoins, le clan Lopez fait savoir qu'il n'aurait jamais pensé au suicide et qu'il ne serait pas en dépression. A voir maintenant comment le gardien de l'OM arrivera à se relever de cet épisode...