Zidane - OM : Le projet a échoué !

La rédaction

Ces dernières semaines, le nom de Zinédine Zidane a été cité à Marseille à travers le dossier lié à la vente de l'OM. Le champion du monde 1998 ferait partie d'un projet porté par des investisseurs, mais aussi par Julien Fournier, ancien secrétaire général du club marseillais. Mais ce projet semble mort-né si l'on en croit les affirmations de Thibaud Vézirian.

Zinédine Zidane est un vieux rêve des supporters marseillais. Certains espèrent le retour de l'enfant prodigue, lui qui a vu le jour au sein de la cité phocéenne. Mais à l'heure actuelle, il est difficile d'imaginer le champion du monde 1998 débarquer à l'OM, surtout pour intégrer un projet en pleine reconstruction. Comme annoncé par Thibaud Vézirian, seule une vente du club pourrait pousser Zidane à rejoindre l'OM. D'ailleurs, le nom de l'ancien madrilène a été cité dans l'un des projets portés par Julien Fournier, ancien secrétaire général de l'OM.

Vente OM : Un indice lâché par Frank McCourt ? https://t.co/vnJlT0kcX9 pic.twitter.com/DDDp6guj19 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Un projet évoqué avec Zidane !

« Concernant Julien Fournier, oui, des échos ont circulé selon lesquels il aurait tenté de s’associer avec un groupe d’investisseurs pour un projet de rachat de l’OM, où Zidane ferait partie de leur projet. Cependant, Julien Fournier n’était pas en relation directe avec le très haut pouvoir saoudien ou émirati. Il a donc dû passer par d’autres personnes, et le deal pour l’OM était déjà bien plus qu’engagé, comme nous le savons » a confié le journaliste.

« Cela n’est pas allé plus loin »