Mercato : Zinedine Zidane se fait calmer en direct

Thomas Bourseau

Loin des pelouses depuis mai 2021, Zinedine Zidane serait à présent prêt à effectuer son retour aux affaires. Et alors que le Real Madrid serait une piste appréciée par Zidane, Carlo Ancelotti a tenu à faire une piqûre de rappel claire sur son propre avenir à Madrid.

Zinedine Zidane prépare son grand retour après deux ans et demi à être en retrait des terrains. C’est du moins ce que le journaliste Frédéric Hermel, qui est également son biographe, a fait passer comme message sur les ondes de RMC pour Générations After lundi soir.

Continuer de vivre à Madrid, le souhait de Zidane selon Hermel

Mundo Deportivo annonçait le mois dernier qu’un troisième passage sur le banc de touche du Real Madrid ne serait pas une option mise de côté par Zinedine Zidane. Vivre dans la capitale espagnole plaît au champion du monde 98, pour le Real Madrid… ou la Roja éventuellement ! « À partir du moment où il va y avoir des élections à la fédération espagnole, qui sait si un candidat pourrait avoir cette idée et penser à Zidane. Ça ne me paraît pas saugrenu. Zidane adore vivre à Madrid. En étant sélectionneur, tu peux continuer de vivre à Madrid. Ce n’est pas d’actualité, mais tu ne peux pas dire que c’est impossible. Si tu me dis que Zidane entraînera un club en Angleterre, je n’y crois pas beaucoup . Par contre, la sélection espagnole pourquoi pas ».

Vente OM : Un projet est annoncé avec Zidane, le verdict tombe https://t.co/rlTajkkbv5 pic.twitter.com/2RUGm4679Z — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

«Je suis très heureux au Real Madrid»