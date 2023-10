Zidane reçoit une réponse claire pour le Real Madrid

Thomas Bourseau

Depuis la fin de la saison 2020/2021, Zinedine Zidane est sans club puisqu’il avait décidé de quitter le Real Madrid une nouvelle fois. Ayant laissé sa place à Carlo Ancelotti, Zidane pourrait le remplacer selon la presse espagnole à la fin de la saison. Pour autant, l’Italien a laissé entendre qu’il se verrait bien continuer à Madrid.

Entre Zinedine Zidane et le Real Madrid, l’idylle soit semble s’arrêter puis reprendre systématiquement. Après avoir tout gagné avec le club merengue entre 2016 et 2018, le champion du monde 98 avait quitté une première fois la Casa Blanca avant de revenir aux affaires en mars 2019 et de repartir en mai 2021.

Un coup de fil du Real Madrid pour Zidane ?

Souhaitant succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane a vu la Fédération française de football prolonger le contrat du sélectionneur jusqu’en juin 2026 après le Mondial au Qatar. D’après le journaliste José Alvarez, le Real Madrid aurait joint par téléphone Zidane afin de lui faire part de son intérêt pour remplacer Carlo Ancelotti dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain.

Vente OM : Un projet est annoncé avec Zidane, le verdict tombe https://t.co/rlTajkkbv5 pic.twitter.com/2RUGm4679Z — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Ancelotti : «Je suis très heureux au Real Madrid, je suis un peu égoïste»