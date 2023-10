PSG : Un scénario inattendu prend forme pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout va pour le mieux pour le Real Madrid. Le club espagnol est leader du championnat espagnol, malgré le départ cet été de Karim Benzema. Il faut dire que la formation merengue peut compter sur un véritable phénomène, Jude Bellingham, qui est parvenu à faire oublier les interrogations autour de la possible venue de Kylian Mbappé.

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid a tenté, à de nombreuses reprises, de recruter Kylian Mbappé. Ces tentatives se sont soldées par un échec. Sans Mbappé, mais aussi sans Karim Benzema, on aurait pu imaginer un Real Madrid en grande souffrance sur le plan offensif. Mais c'était sans compter sur Jude Bellingham.

Le Real Madrid prêt à snober Mbappé ?

Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, l'international anglais compte dix buts en dix matches et a réussi l'exploit de reléguer le feuilleton Mbappé au second plan. Comme l'a laissé entendre Pablo Polo, le recrutement de la star du PSG ne semble plus être une priorité pour le Real Madrid.

« Il n’y a plus cette urgence autour de Kylian Mbappé »