PSG : Mbappé snobé, une nouvelle révélation tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En début de saison, le vestiaire du PSG a voté pour élire son nouveau capitaine. Sans surprise, Marquinhos a remporté le scrutin, juste devant Presnel Kimpembe, pourtant blessé et absent depuis le mois de février. Porteur du brassard de capitaine en sélection, Kylian Mbappé ne serait arrivé qu'en quatrième place.

Kylian Mbappé a beau être capitaine en équipe de France, il n'a pas hérité du brassard au PSG. En début de saison, le vestiaire a voté pour élire son leader et n'a placé Kylian Mbappé qu'en quatrième place. Le vestiaire a fait le choix de la continuité en nommant Marquinhos.

Mercato : La prochaine cible du PSG dévoilée à l’étranger ? https://t.co/Vi3WKrerCJ pic.twitter.com/dbJztFtoQH — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Marquinhos nommé capitaine par le vestiaire

Malgré les citriques sur son niveau de jeu, mais aussi sur leadership, le défenseur brésilien a conservé son brassard de capitaine. Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos est, depuis le départ de Marco Verratti cet été, le plus ancien du vestiaire. « On fait des erreurs comme tout le monde mais on ne se cache pas, on continue à aller de l'avant, à travailler tous ensemble pour le club. C'est ce que mes coéquipiers voient de moi et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont choisi, pour l'esprit, pour l'attitude, le fait de penser toujours au collectif » avait confié Marquinhos.

Kimpembe, l'un des cadres du vestiaire