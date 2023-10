PSG : Un sacrifice de Luis Enrique dévoilé ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique est, depuis le 5 juillet dernier, l’entraîneur du PSG. S’étant distingué pour sa communication agressive, elle serait protectrice envers ses joueurs selon son ami journaliste Manfredo Alvarez qui a dressé un constat lourd de sens sur Enrique.

Le PSG a changé d’entraîneur pour la troisième fois en l’espace d’un an et demi à la dernière intersaison. Mauricio Pochettino, puis Christophe Galtier et enfin Luis Enrique. Trois techniciens aux méthodes et à la communication différentes. Et en particulier pour Enrique qui n’est « pas à l’aise » avec les médias comme le concède son ami Manfredo Alvarez.

Un proche d’Enrique l’affirme, sa communication est stratégique

Journaliste pour la Cadena SER et proche de Luis Enrique depuis trente ans, Manfredo Alvarez s’est confié au journal L’Équipe sur l’état d’esprit complexe de l’Espagnol avec les médias. La communication de l’ex-sélectionneur de la Roja relèverait-elle d’une simple stratégie ? « Oui, en partie » selon les propos d’Alvarez.

«Il préfère que la pression et les critiques s'abattent sur lui»