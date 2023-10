«Ils cherchent la polémique», une révélation tombe au PSG

Thomas Bourseau

Le PSG a fait de Luis Enrique son entraîneur pour cette saison et la suivante. Le vainqueur de la Ligue des champions en 2015 avec le FC Barcelone n’est pas à l’aise à Paris où il enchaîne les obligations médiatiques. Pour son ami journaliste Manfredo Alvarez, les médias en général cherchent à dénicher le négatif ou d’entretenir les polémiques aux yeux d’Enrique.

Luis Enrique n’est pas spécialement joyeux lorsqu’il se présente devant les médias et particulièrement depuis sa nomination en tant qu’entraîneur du PSG en juillet dernier. Récemment, Relevo dévoilait qu’Enrique estimerait avoir trop d’obligations médiatiques à Paris.

«Certains journalistes cherchent tout ce qui est négatif»

Et du point de vue du technicien du Paris Saint-Germain, un point commun unirait les journalistes : la polémique. « Je ne pense pas. Il considère en revanche que certains journalistes cherchent constamment la polémique, tout ce qui est négatif et estime qu'ils n'ont pas toutes les clés de compréhension, contrairement à lui qui a logiquement beaucoup plus d'informations qu'eux ». a confié son ami Manfredo Alvarez, exerçant dans la profession pour la Cadena SER , à L’Équipe .

