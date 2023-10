PSG : Un proche balance sur le craquage de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Que ce soit au moment du lancement de sa carrière de joueur professionnel à la fin des années 80 ou depuis qu’il exerce ses fonctions d’entraîneur, Luis Enrique a toujours été proche du journaliste Manfredo Alvarez. Ce dernier qui officie pour la Cadena SER a offert un point de vue personnel à la relation conflictuelle entre l’entraîneur du PSG et les médias depuis des décennies.

Le 8 octobre dernier à la sortie d’une victoire du PSG sur son adversaire du soir qu’était le Stade Rennais, Luis Enrique se lâchait sur les antennes de Free Ligue 1 en qualifiant le journaliste Alexandre Ruiz d’être « le plus négatif de l’histoire du football ». Une sortie qui a particulièrement fait parler et même en Espagne puisque le journaliste s’est exprimé dans les médias ibériques.

«Depuis qu'il est joueur professionnel, il n'a quasiment jamais donné une interview parce qu'il n'aime pas ça»

Seul ami journaliste de Luis Enrique comme l’explique L’Équipe , Manfredo Alvarez est un privilégié puisque l’entraîneur du PSG lui accorde des interviews à la Cadena SER et ce, depuis trente ans. Alvarez a confié au quotidien sportif ne pas avoir été surpris car il avait déjà cette relation conflictuelle avec les médias lorsqu’il « était joueur de la réserve du Sporting Gijon » . « Il n'a jamais accordé d'importance à ce que la presse pouvait dire ou penser de lui. Lui, ce qu'il veut seulement, c'est avoir de bonnes relations avec son cercle intime, que ce soit sa famille, ses amis, son staff technique et avec ses joueurs. Après, tout ce qui est extérieur à ça, il essaie de s'en détacher et de s'en éloigner le plus possible. Depuis qu'il est joueur professionnel, il n'a quasiment jamais donné une interview parce qu'il n'aime pas ça ».

Enrique «ne se sent pas à l’aise avec les médias»