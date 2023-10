Mbappé : Le PSG a retenu la leçon

Axel Cornic

Les dernières semaines semblent avoir arrondi les angles entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le ton de la direction et surtout du président Nasser Al-Khelaïfi a radicalement changé et désormais, certain commencent à croire en une possible prolongation pour celui dont le contrat se termine dans seulement quelques mois.

L’annonce faite par Kylian Mbappé en juillet dernier a fait l’effet d’un tremblement de terre au Paris Saint-Germain. Sans cette année supplémentaire, la star française annonçait indirectement sa volonté de quitter le club libre en juin 2023 ce qui pourrait être une véritable catastrophe pour le club parisien, tant au niveau sportif qu’au niveau de l’image.

La sérénité est revenue pour Mbappé

La Gazzetta dello Sport annonce toutefois que la donne a changé, avec un retour au dialogue entre Kylian Mbappé, son entourage et la direction du PSG. Il semble être encore trop tôt pour parler de véritables négociations, mais une prolongation de contrat ne semble plu impossible, un an et demi après une signature qui avait choqué le monde du football.

Le PSG aurait appris de ses erreurs