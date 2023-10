Vente OM : Zidane, Arabie Saoudite... C'est du sérieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, la vente de l'OM ne cesse d'être commentée. Il faut dire que récemment, de nombreuses informations ont relancé les débats autour de l'arrivée de l'Arabie Saoudite à Marseille, et même de la venue de Zinedine Zidane à un poste de manager général. Invité à commenter la situation, Thibaud Vézirian confirme que c'est bien du sérieux.

Ces derniers jours, les informations concernant la vente de l'OM se sont accélérées. Plusieurs médias assurent que les discussions avec l'Arabie Saoudite sont avancées, au point même que le projet serait déjà prêt et que Zinedine Zidane pourrait en prendre la tête. Une tendance que confirme Thibaud Vézirian.

Vézirian en rajoute une couche sur la vente de l'OM...

« Si certains préfèrent avoir le surprise... Ce n'est pas moi qui en parle, ce sont les médias saoudiens, espagnols ou anglais qui annoncent qu'une officialisation de vente va arriver. Même des influenceurs comme Bengous en parlent tout à fait librement et donc moi je suis assez tranquille par rapport à tout ça », assure le journaliste à l'occasion de son passage sur la chaîne YouTube Canal Olympien , avant d'en rajouter une couche, notamment concernant les rumeurs d'une arrivée de Zinedine Zidane à l'OM.

... et sur une arrivée de Zidane