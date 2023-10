La vente de l'OM peut encore capoter, l'annonce qui fait trembler les Marseillais

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années, la potentielle vente de l’OM est un serpent de mer qui n’en finit plus. Les rumeurs à ce sujet se sont faites encore plus insistantes dernièrement. Thibaud Vézirian fait partie des journalistes qui assurent que le club va bientôt passer sous pavillon saoudien. Cependant, il estime qu’un retournement de situation est encore possible.

Depuis plusieurs années, le journaliste Thibaud Vézirian assure que l’OM va être racheté par l’Arabie Saoudite. Selon lui, la vente du club marseillais est inéluctable et ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne soit officialisée. Pourtant, il estime également qu’un retournement de situation est possible.

L'aveu du vestiaire sur la crise à l'OM https://t.co/wyp2h0iFyK pic.twitter.com/b09QjfNmLM — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

«Tout ce qui n'est pas officiel n'existe pas»

« Tout ce qui n'est pas officiel n'existe pas. Maintenant aujourd'hui, on a des garanties totales qui fuitent en Arabie Saoudite et ailleurs sur le fait que le deal est ok et qu'on parle d'officialisation », a déclaré Thibaud Vézirian, dans un entretien accordé à Canal Olympien .

«Ce micro-deal peut capoter»