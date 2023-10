Le PSG flambe sur le mercato, Mbappé impliqué ?

Axel Cornic

Après un premier mercato raté, Luis Campos s’est littéralement déchainé cet été, avec plusieurs gros coups bouclés sur les arrivées comme sur les départs. Et si le conseiller sportif semble avoir mené plusieurs dossiers en collaboration avec le président Nasser Al-Khelaïfi, il semble avoir demandé l’avis d’un certain Kylian Mbappé.

Depuis son arrivée, QSI a plusieurs fois annoncé des révolutions après une saison ratée, mais celle de cet été est sans précédents. Exit en effet Lionel Messi, Neymar et même un Marco Verratti au club depuis onze ans, place à des nouveaux talents et surtout plusieurs stars de l’équipe de France comme Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé.

Un mercato réussi par Luis Campos ?

Ce changement ne semble pas être passé inaperçu, puisque La Gazzetta dello Sport assure que Kylian Mbappé serait assez satisfait du travail de Luis Campos durant l’été. Les départs de Messi et de Neymar ont d’ailleurs fait de lui le seul véritable patron du PSG, ce qui ne semble pas forcément lui déplaire.

Un PSG plus « français »

L’agrandissement de la colonie française et de plusieurs de ses amis de l’équipe de France, serait également un point très apprécié par Mbappé. On pense évidemment à Dembélé, dont la star du PSG a toujours été très proche, mais également à Lucas Hernandez et l’arrivée d’un numéro 9 comme Randal Kolo Muani qui a montré des belles choses depuis la dernière Coupe du monde.

Certains choix liés à Mbappé ?