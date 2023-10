Mercato : Un joueur débarque au PSG, il fait mieux que Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a mis la main sur onze nouveaux joueurs cet été, dont Kang-in Lee. Arrivé en provenance de Majorque, le Sud-coréen jouit d’une belle cote bien qu’il n’ait pas encore eu l’occasion de s’illustrer à cause d’une blessure et de sa participation aux Jeux asiatiques. Ce qui ne l’empêche pas d’être déjà très populaire…

Le Paris Saint-Germain s’est métamorphosé durant l’été. Alors que Sergio Ramos et Lionel Messi sont les premiers à avoir quitté la capitale, dès l’expiration de leur bail, d’autres cadres ont suivi à l’instar de Neymar et Marco Verratti. Dans le sens des arrivées, Luis Campos n’a pas chômé avec onze renforts au compteur, dont Kang-in Lee.

Des débuts compliqués

A 22 ans, le milieu offensif sud-coréen est arrivé en provenance de Majorque pour 22M€ avec l’étiquette d’espoir, lui qui sortait d’une belle saison en Espagne avec 6 buts et autant de passes décisives. Un talent qu’il n’a pas encore eu le temps de montrer sous le maillot du PSG, Kang-in Lee disputant seulement 3 rencontres à cause d’une blessure et de sa participation aux Jeux asiatiques. Et pourtant, cela suffit pour en faire déjà le joueur le plus populaire du club !

Kang-in Lee est le joueur du PSG vendant le plus de maillots