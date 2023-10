Neymar choisit le PSG, il se lâche sur son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2017, Neymar décidait de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un choix qui n’a finalement peut-être pas été payant pour le Brésilien, dont le bilan est mitigé après six saisons dans la capitale française. Interrogé par la presse brésilienne, le directeur sportif du club culé Deco est revenu sur ce choix.

L’aventure de Neymar au PSG a donc pris fin cet été, avec son transfert en Arabie saoudite pour 90M€. Le bilan est mitigé pour l’international brésilien, totalisant 118 buts et 77 passes décisives en 173 rencontres disputées sous le maillot rouge et bleu, mais dont le passage a largement été plombé par ses blessures à répétition et une hygiène de vie régulièrement pointée du doigt. De quoi froisser sa relation avec une grande partie des supporters qui l’avaient pourtant accueilli comme une rockstar à l’été 2017. De son côté, Deco défend le bilan de l’ancien attaquant barcelonais, tout en glissant un tacle au PSG.

Lionel Messi se lâche sur son calvaire https://t.co/YddnIK1oYV pic.twitter.com/pFpyQyleNQ — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

« La différence, c'est qu'il ne jouait pas dans l'un des plus grands clubs du monde, à savoir Barcelone »

« Je ne pense pas qu'il ait eu moins de succès. Il a eu autant de succès , répond le directeur sportif du FC Barcelone en comparant les passages de Neymar en Catalogne et à Paris. La différence, c'est qu'il ne jouait pas dans l'un des plus grands clubs du monde, à savoir Barcelone. Il a beaucoup joué au PSG, mais Barcelone n'a pas la même taille. Cela signifie que les joueurs peuvent candidater pour le Ballon d'Or. Neymar a connu des saisons fantastiques au PSG. La différence, c'est que le PSG n'a malheureusement pas réussi à lui donner la dimension nécessaire. Barcelone, dans ce sens, est un club qui peut projeter beaucoup plus. Je pense que Neymar était heureux à Barcelone, il était à un moment fantastique. On ne sait jamais si quelqu'un a fait pression sur lui pour qu'il prenne cette décision. C'est très difficile à dire, mais je pense qu'il a beaucoup joué au PSG. »

« Il y a eu des conversations » pour le retour de Neymar au Barça