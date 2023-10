Une figure du PSG débarque pour Neymar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouvelle galère pour Neymar, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche mardi face à l’Uruguay, l’international brésilien va vraisemblablement tirer un trait sur cette saison, lui qui avait fait son retour sur les terrains en septembre après son opération de la cheville droite. Sur Instagram, Thiago Silva a tenu à lui apporter son soutien.

Le calvaire se poursuit pour Neymar. Alors qu’il pensait avoir tiré un trait sur les blessures après son opération de la cheville droite qui lui aura plombé son aventure au PSG, la star auriverde a quitté le terrain de Montevideo en pleurs mardi à l’occasion du match entre le Brésil et l’Uruguay (0-2), victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche.

Thiago Silva lui apporte son soutien

Pour Neymar, la saison semble déjà terminée alors qu’il n’a disputé que 5 matches avec sa nouvelle équipe d’Al-Hilal. Sur Instagram , Thiago Silva, son coéquipier en sélection et ancien partenaire au PSG, lui a apporté son soutien : « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin ».

« C'est un moment très triste »