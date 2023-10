C'est terminé pour Neymar, son entourage vend la mèche pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sorti en pleurs du terrain à l’occasion du match entre le Brésil et l’Uruguay, Neymar souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une déchirure du ménisque. Sa saison est vraisemblablement terminée, et certains observateurs s’interrogent déjà sur la suite de sa carrière, l’ancienne star du PSG ayant rejoint Al-Hilal en Arabie saoudite cet été. Sur Instagram, le père de la star auriverde a réagi au verdict.

En proie aux blessures à la cheville droite, Neymar pensait son calvaire terminé après son opération en mars dernier qui avait mis fin à sa saison au PSG, mais l’attaquant de 31 ans traverse aujourd’hui une nouvelle épreuve. Comme le laissait présager sa sortie en pleurs mardi à l’occasion du match entre le Brésil et l’Uruguay (0-2), Neymar souffre d’une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche. Une blessure de plus, qui plus est importante, qui sème le doute sur son avenir alors que sa saison semble d’ores et déjà terminée.

Saison terminée, le père de Neymar prend la parole

Sur Instagram, Neymar Sr a réagi à la nouvelle épreuve que doit affronter son fils, citant en premier lieu un passage de la Bible : « Mes frères et sœurs, soyez heureux lorsque vous traversez une épreuve, quelle qu'elle soit, car vous savez que lorsque votre foi est mise à l'épreuve, la persévérance a l'occasion de grandir. Et elle doit grandir, car lorsqu'elle sera pleinement développée, vous serez mûrs et complets, et vous ne manquerez de rien. »

« Tu vas bientôt répandre cette joie sur le terrain »