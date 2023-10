Vente OM : «C'est inéluctable», un projet de folie se confirme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le sujet de la vente de l'OM, Thibaud Vézirian en a rajouté une couche. Interrogé sur la possibilité que l'Arabie Saoudite rachète le club phocéen, le journaliste n'a pas écarté cette option et insiste même sur le fait que tout est déjà bouclé, rappelant que l'issue de cette interminable feuilleton est «inéluctable».

Depuis quelques mois, les rumeurs concernant la vente de l'OM animent les débats autour du club phocéen. Et ces derniers jours, ces rumeurs se sont intensifiées. France Bleu Provence parlait d'une arrivée de l'Arabie Saoudite et d'un projet d'investissement de 300M€ sur le mercato, le tout dirigé par Zinedine Zidane. Plus tard, The Independent évoquait également un rapprochement entre les Saoudiens et l'OM. Face à cette situation, le club phocéen a publié un communiqué insistant sur le « soutien et l’implication sans faille de notre actionnaire, Frank McCourt » avant de préciser poursuivre « avec détermination et sérénité notre travail d’analyse, de consultation, de transformation et de consolidation du club au plus haut niveau pour être à la hauteur de l’histoire et des ambitions de l’Olympique de Marseille ».

Il arrive à l'OM et fait déjà une victime importante ? https://t.co/IpPVKoEsg8 pic.twitter.com/zw2WPVJTJH — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

«Issue inéluctable» : La vente de l'OM imminente ?

Une façon de rappeler que Frank McCourt ne compte pas vendre l'OM. Cependant, pas de quoi déstabiliser Thibaud Vézirian. Toujours très affirmatif lorsqu'il s'agit d'évoquer la vente du club phocéen, le journaliste a été interpellé sur X (anciennement Twitter) concernant le timing de l'annonce qui officialisera l'arrivée de l'Arabie Saoudite à l'OM. Et une issue imminent n'est pas à exclure : « Tout est possible, issue inéluctable, maintenant que les langues se délient et que tout est ok en coulisses, plus qu’à attendre le feu d’artifices. Hâte ».

«En réalité, tout est déjà joué, on le sait et on le voit»