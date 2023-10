Mercato : Un choix crucial va déterminer l'avenir de Zinedine Zidane

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après deux passages comme entraîneur, Zinedine Zidane n’exclurait pas de revenir au Real Madrid, et l’intérêt serait réciproque à en croire la presse espagnole. Un retour qui dépendra avant tout de la position de Carlo Ancelotti pour son avenir et de ses résultats cette saison, alors que la fédération brésilienne le presse pour en faire son nouveau sélectionneur.

Libre depuis son départ du Real Madrid avant l’été 2021, Zinedine Zidane prend son mal en patience et se montre exigeant pour son retour sur le banc de touche. Rares sont en effet les postes susceptibles de l’intéresser, lui qui verrait notamment d’un bon œil un retour au Real Madrid ou une arrivée du côté de la Juventus. Une troisième aventure dans la capitale espagnole semble en effet crédible alors que le flou persiste concernant l’avenir de Carlo Ancelotti, dont le bail arrive à expiration et qui apparaît comme la priorité du Brésil pour le poste de sélectionneur. Selon le journaliste ibérique José Alvarez, Zidane aurait déjà été contacté par le Real Madrid, qui pense à la suite, et ce à deux reprises. Le premier appel remonterait à il y a un mois et une relance aurait eu lieu ces derniers jours, mais toute offensive concrète dépendra de la décision de Carlo Ancelotti.

Ancelotti heureux à Madrid, le Brésil l’attend toujours

Et le verdict pourrait tomber rapidement puisque la fédération brésilienne attendrait une décision définitive de Carlo Ancelotti avant la fin de l’année 2023 comme l’explique Marca . Un accord verbal aurait été trouvé entre les deux parties, mais l’Italien ne serait pas pressé de trancher, lui qui n’exclurait pas non plus une prolongation au Real Madrid. Ce que n'écartent pas les dirigeants, qui veulent néanmoins attendre l’avancée de la saison avant de trancher sur le sort de leur entraîneur.

« Tout sera bientôt éclairci »