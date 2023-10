Alerte au PSG, une date cruciale est fixée pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une nouvelle fois, l'avenir de Kylian Mbappé est plus qu'incertain. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, le joueur a, pour l'instant, refusé toutes les offres de prolongation. Dès le 1er janvier prochain, l'international français sera libre de négocier avec l'équipe de son choix. Longtemps intéressé, le Real Madrid ne ressentirait plus, forcément, le besoin de le recruter.

Kylian Mbappé a-t-il vendu la mèche pour son avenir ? Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain, le joueur avait la possibilité d'étirer son bail d'une saison supplémentaire en activant l'option de prolongation présente dans son contrat. L'international français a refusé de l'activer, ce qui a conduit à sa mise à l'écart durant l'été. Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre avec le PSG, mais sa situation contractuelle reste toujours aussi fragile.

Mbappé - PSG : Neymar et Messi ont fait la différence https://t.co/U7LLGhDegX pic.twitter.com/RjH19TJGcZ — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Mbappé a son destin entre les mains

Comme l'a rappelé Pablo Polo lors d'un entretien accordé au journaliste Alexandre Ruiz, Mbappé sera libre de négocier avec l'équipe de son choix dès le début de l'année 2024. « Attention parce que la saison vient de commencer, elle est encore très longue. On verra à partir du 1er janvier parce que Kylian sera libre pour parler avec n’importe quel club. Et c’est évident que le Real est au courant de la situation du joueur » a lâché le journaliste de Marca. Les options ne sont pas nombreuses. Mbappé peut toujours prolonger son contrat au PSG, mais il peut aussi planifier son transfert.

Le Real Madrid prêt à se mettre en retrait ?