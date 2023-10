Le PSG face à un problème, Luis Enrique répond

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG s’est métamorphosé durant l’été, avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur et de onze renforts, l’équipe de Luis Enrique fait preuve d’inconstance dans le jeu et les résultats, en témoigne la lourde défaite contre Newcastle (4-1) avant la trêve internationale. Interrogé sur le sujet ce vendredi avant la réception de Strasbourg, le technicien espagnol s’est montré optimiste.

Séduisant dans le visage affiché, le PSG version Luis Enrique fait néanmoins preuve d’une inconstance qui pourrait rapidement poser problème sur le plan comptable. Le club de la capitale s’est en effet illustré contre le RC Lens (3-1), l’OM (4-0), l’OL (4-1) ou encore le Borussia Dortmund (2-0), tout en s’inclinant logiquement face à l’OGC Nice (3-2) ou Newcastle (4-1). Un problème dont a conscience Luis Enrique.

« Ce n’est pas forcément les résultats qu’on attendait »

« On peut le voir, ce n’est pas forcément les résultats qu’on attendait , a reconnu l’entraîneur du PSG en conférence de presse, à la veille de la réception de Strasbourg. Il faut toujours tout améliorer, on y pense tous les jours. Je suis très satisfait de ce que je vois, notamment en termes de mérite. Même le match perdu à Newcastle (1-4), j’en suis content. Je pense que l’équipe continue d’aller de l’avant, je ne sais pas encore où on se situe. Mais je suis très optimiste, c’est ma réalité, mon opinion . »

« Il faudra que je les active, que je les motive face à un adversaire hyper motivé »