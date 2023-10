Le PSG lâche 50M€ pour le nouveau Messi, c’est la douche froide

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé seulement de 16 ans, Estevao Willian est courtisé par les plus grandes équipes européennes, à commencer par le PSG, prêt à débourser près de 50M€ dans ce dossier. Mais malheureusement pour le club de la capitale, le jeune buteur de Palmeiras semble avoir une préférence pour une autre formation du vieux continent.

C'est assez rare pour le souligner. Selon Mundo Deportivo , le PSG est prêt à débourser près de 50M€ pour mettre la main sur un joueur de 16 ans. Signe que ce buteur, nommé, Estevao Willian, relève de l'exceptionnel. Sous contrat avec Palmeiras, cet attaquant est perçu au Brésil comme la future star du football mondial, aux côtés de l'un de ses compatriotes Endrick. Egalement surveillé par Manchester City ou encore le FC Barcelone, Estevao Willian a accordé son premier entretien à la presse espagnol et s'est prononcé sur toutes les convoitises qu'il suscite.

Estevao Willian affole le marché

« Parfois, c'est un peu difficile à expliquer car je sais que ces grands clubs s'intéressent à moi, mais je me concentre sur l'amélioration de mon football, en essayant de faire de mon mieux pour pouvoir atteindre ces clubs, me développer de plus en plus et être le meilleur dans le monde » a confié Estevao Willian, qui a, par la suite, lâché un indice sur sa prochaine destination. Malgré l'intérêt du PSG, le Brésilien semble disposé à rejoindre le FC Barcelone.

Messinho a une préférence pour le Barça