PSG : Ça s’agite en coulisses pour un crack à 100M€ !

Thomas Bourseau

Du haut de ses 20 ans, Javi Guerra dispose déjà d’une belle cote sur le marché des transferts et notamment en Angleterre où cinq clubs se dresseraient sur la route du PSG pour son transfert. Sa clause libératoire s’élève à 100M€ lorsque Valence refuserait de le laisser filer.

Javi Guerra est une pépite du FC Valence qui fait tourner quelques têtes dont celles des dirigeants du PSG selon la Tribuna Deportiva. La clause libératoire du milieu de terrain de 20 ans est d’ailleurs fixée à 100M€.

«Valence le considère comme un joueur clé pour le présent et le futur»

Pour sa rubrique CaughtOffside au début du mois d’octobre, Fabrizio Romano tenait le discours suivant au sujet de Javi Guerra et de l’intérêt du PSG pour le milieu de terrain de 20 ans de Valence. « Valence le considère comme un joueur clé pour le présent et le futur donc il n’y a rien de concret pour le moment. Plus de cinq grands clubs le suivent mais il n’y a rien d’autre ».

La Premier League s’enflamme pour Guerra, le Barça en embuscade