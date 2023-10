Mercato : Ils veulent régaler Lionel Messi avec cette star

Thomas Bourseau

Sergio Busquets et Jordi Alba ont suivi Lionel Messi lors de la dernière intersaison du côté de l’Inter Miami. Un autre membre de la grande équipe du FC Barcelone de 2015 pourrait également s’y résoudre en la personne de Luis Suarez. Alba s’est d’ailleurs livré au sujet de cette éventualité.

Lionel Messi a fait le choix de quitter le Vieux Continent à la dernière intersaison après deux années « difficiles » à Paris et au PSG où il était malheureux selon ses propres mots énoncés à plusieurs reprises depuis cet été. À l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer co-détenue par David Beckham, Messi a témoigné des arrivées successives de deux amis et ex-coéquipiers du FC Barcelone : Sergio Busquets et Jordi Alba.

L’entraîneur de l’Inter Miami botte en touche pour Luis Suarez

Ces derniers temps, il est stipulé dans la presse que Luis Suarez serait susceptible de rejoindre les trois autres anciens du FC Barcelone au sein de la ville floridienne. Interrogé sur les rumeurs en question, l’entraîneur Gerardo Martino a refusé de vendre la mèche à TUDN en jouant la carte du manque d’informations. « Officiellement, personne ne nous a encore rien dit. Dans notre analyse de la saison prochaine et des besoins que nous pourrions avoir, nous avons une analyse avec et une autre sans Luis Suarez. Donc, quand le moment sera venu, et que la situation de Suarez à l'Inter Miami sera officialisée, nous serons prêts à prendre les mesures qui s’imposent ».

Transferts : Le nouveau Messi lâche une réponse au PSG https://t.co/v29t7Gy3Oq pic.twitter.com/LdAyvq71m2 — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

Jordi Alba : «C’est un ami et j'aimerais qu'il vienne»