Mercato : Une star du Real Madrid a trompé le PSG

Jude Bellingham a été l’une des attractions de la saison dernière et à l’approche du mercato estival. Le PSG s’est ouvertement livré sur son souhait de le recruter par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, le Real Madrid est parvenu à ses fins en grande partie grâce au forcing de Vinicius Jr.

Ce n’était clairement pas un secret au vu de la déclaration de Nasser Al-Khelaïfi en décembre dernier pour Sky Sports au cours d’une interview pendant la Coupe du monde au Qatar : « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher ». Le président du PSG tenait ce discours au sujet de Jude Bellingham.

«Je lui envoyais des messages depuis des mois !»

Alors qu’il était en feu avec le Borussia Dortmund et la sélection anglaise la saison passée, Jude Bellingham a été annoncé en Angleterre, au Real Madrid ainsi qu’au PSG. Mais finalement, le club parisien a été battu par le géant espagnol qui peut remercier Vinicius Jr de son travail qu’il a lui-même dévoilé pour France Football dernièrement. « Je lui envoyais des messages depuis des mois ! Je disais : "C'est la meilleure équipe du monde." Je savais que d'autres équipes le voulaient. Juni (Calafat, l'homme fort du recrutement au Real Madrid) est devenu un ami et il sait que si je peux donner un petit coup de main, je le ferai. J'ai fait pareil avec "Cama". Je lui envoyais des messages, il est venu, et il a gagné la Ligue des champions. Espérons que ça soit la même chose pour Jude. Je ne le connaissais pas personnellement mais j'avais très envie qu'il nous rejoigne. Je le voyais jouer, et comme j'ai envie d'évoluer avec les meilleurs, c'était une évidence. Jude est l'un des meilleurs du monde et toute l'équipe l'adore. Il marque des buts, il est heureux. Il a choisi le meilleur club ».

Vinicius Jr aurait reçu les parents de Jude Bellingham