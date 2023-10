Transfert avorté, le PSG en colère ?

Thomas Bourseau

Tout l’été, le PSG et Hugo Ekitike ont évoqués son départ. Une partie voulait Francfort tandis que l’autre privilégiait l’option Crystal Palace. À présent, le joueur semblerait se complaire à Paris dans cette situation sportive délicate, de quoi interpeller le Paris Saint-Germain selon RMC Sport.

Hugo Ekitike ne semble plus être le jeune talent français prometteur aux yeux du PSG que le club avait recruté à l’été 2022 après avoir trouvé un accord avec le Stade de Reims pour un prêt d’une saison avec une option d’achat quasiment obligatoire à 35M€.

Le PSG et Ekitike étaient en désaccord pour son transfert

En effet, tout le long du dernier mercato estival, les dirigeants du Paris Saint-Germain semblent s’être démenés afin de pousser Hugo Ekitike vers la sortie, en vain, malgré leurs efforts pour l’inclure à l’opération Randal Kolo Muani. RMC Sport explique que le joueur aurait été emballé par un prêt avec option d’achat à Crystal Palace, mais le PSG n’était intéressé que par l’Eintracht Francfort.

Le PSG interpellé par l’attitude d’Ekitike sur sa situation