Le PSG s’attaque au nouveau Messi, il annonce son prochain club

Surnommé le nouveau Lionel Messi, Estevao Willian fait déjà tourner la tête des plus grandes formations européennes, notamment du PSG. A en croire la presse espagnole, le club parisien aurait, d'ores et déjà, transmis une offre de 50M€. Mais ce dernier semble plus attiré par un transfert au FC Barcelone. Le buteur de Palmeiras a justifié son choix.

« Estevao est un crack. Il peut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, il a une qualité spectaculaire » annonce Joao Paulo, entraîneur des jeunes de Palmeiras. Cela donne le ton. Surnommé le nouveau Lionel Messi, Estevao Willian est perçu comme un phénomène au Brésil. A seulement 16 ans, son nom apparaît dans le viseur de plusieurs cadors européens, à commencer par le PSG. Selon les informations de Mundo Deportivo , le club de la capitale aurait déjà 50M€ dans ce dossier.

Le PSG dégaine pour Estevao Willian

Ce samedi, Estevao Willian a évoqué l'intérêt du PSG. « Parfois, c'est un peu difficile à expliquer car je sais que ces grands clubs s'intéressent à moi, mais je me concentre sur l'amélioration de mon football, en essayant de faire de mon mieux pour pouvoir atteindre ces clubs, me développer de plus en plus et être le meilleur dans le monde » a-t-il confié au média espagnol. Mais également ciblé par Manchester City, le buteur a déclaré sa flamme au FC Barcelone.

Le Barça ? « Un rêve »